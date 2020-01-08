Власти Ирана объявили, что в стране 9 января будет днем национального траура в знак скорби о жертвах крушения украинского самолета Boeing 737 и давки во время похорон с генералом Касемом Сулеймани, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя правительства Ирана Али Рабийи.

Отметим, количество пострадавших в давке во время похорон командующего Корпусом стражей исламской революции Касема Сулеймани в Иране увеличилось до 190 человек.

Напомним, 8 января в Иране Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории Украины. Все находившиеся на борту погибли. По предварительным данным, это 176 человек. Билеты купили 167 пассажиров. Также на борту находились 9 членов экипажа, все из которых были украинцами.

Также мы расскажем, что МАУ назвали 8 января самым черным днем в истории компании. А президент Ирана выразил соболезнования семьям жертв крушения самолета МАУ.