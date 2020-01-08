Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео призвал не чинить препятствий при расследовании причин крушения самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) под Тегераном утром 8 января, а также заявил о том, что Америка готова оказать Украине всю необходимую помощь. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Госдепартамента США в среду.

Госдеп также выразил соболезнования семьям и близким погибших в авиакатастрофе и подчеркнул, что готов предоставить Украине помощь и следит за инцидентом.

"Государственный департамент США выражает наши глубочайшие соболезнования семьям и друзьям 176 пассажиров и членов экипажа, погибших в результате трагического крушения рейса PS 752 Международных авиалиний Украины. Соединенные Штаты продолжат внимательно следить за этим инцидентом и готовы предоставить Украине всю возможную помощь", - говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео,

Напомним, 8 января в Иране Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился после взлета из тегеранского аэропорта. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории Украины. Все находившиеся на борту погибли. По предварительным данным, это 176 человек. Билеты купили 167 пассажиров. Также на борту находились 9 членов экипажа, все из которых были украинцами. Всего идет речь о смерти 11 украинцев.

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