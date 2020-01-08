Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что полученные 2,9 миллиарда долларов от российского "Газпрома" не будут израсходованы до тех пор, пока компания не проведет встречу с акционером – украинским правительством. Об этом сообщает "Лента.ru".

Так, "Нафтогаз" не будет направлять средства на погашение долгов самой компании. Вместо этого, миллиарды используют для инвестиции в ряд экономически выгодных проектов.

"Из этих средств деньги тратить нужно на вещи, которые не являются проеданием, а в будущем будут создавать дополнительную экономическую ценность", - сказал он.

Коболев уточнил, что "Нафтогаз" готов инвестировать в энергоэффективность, добычу сырья и инфраструктурные проекты.

Напомним, транзит природного газа через ГТС Украины 1 января 2020 года составил 49,3 млн куб. м, что в 5,3 раза меньше среднесуточного показателя за декабрь 2019 года (261 млн куб. м).

Также "Страна" писала, что в "Нафтогазе" сравнили новый газовый контракт и подписанный 10 лет назад.