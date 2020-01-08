В Киеве придумали, куда потратят полученные от "Газпрома" миллиарды
Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что полученные 2,9 миллиарда долларов от российского "Газпрома" не будут израсходованы до тех пор, пока компания не проведет встречу с акционером – украинским правительством. Об этом сообщает "Лента.ru".
Так, "Нафтогаз" не будет направлять средства на погашение долгов самой компании. Вместо этого, миллиарды используют для инвестиции в ряд экономически выгодных проектов.
"Из этих средств деньги тратить нужно на вещи, которые не являются проеданием, а в будущем будут создавать дополнительную экономическую ценность", - сказал он.
Коболев уточнил, что "Нафтогаз" готов инвестировать в энергоэффективность, добычу сырья и инфраструктурные проекты.
Напомним, транзит природного газа через ГТС Украины 1 января 2020 года составил 49,3 млн куб. м, что в 5,3 раза меньше среднесуточного показателя за декабрь 2019 года (261 млн куб. м).
Также "Страна" писала, что в "Нафтогазе" сравнили новый газовый контракт и подписанный 10 лет назад.