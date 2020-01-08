Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж не встретился с маршалом Халифой Хафтаром и премьером Италии Джузеппе Конте в Риме. Он отправился обратно в Триполи.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу российской контактной группы по ливийскому урегулированию Льва Деньгова.

"По моим сведениям, господин Саррадж не будет встречаться ни с Хафтаром, ни с Конте. В данный момент он летит в Триполи", - сказал Деньгов.

По его словам, причиной срыва встречи стало то, что итальянская сторона не смогла организовать ее должным образом.

"Многие моменты не были проговорены с обеими сторонами", - добавил российский политик.

Гражданская война в Ливии началась в 2011 году и продолжается до сих пор. Сначала в результате вооруженного конфликта с участием военных сил других государств был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, руководивший страной с 1969 года. Ливия распалась на ряд самостоятельных государственных образований, продолживших конфликтовать друг с другом.

В 2014 году генерал-майор Ливийской национальной армии Халифа Хафтар объявил о начале широкомасштабной воздушной и наземной операции против исламистов.

А 4 января Хафтар заявил о всеобщей мобилизации для противостояния иностранным войскам после того, как Турция разрешила отправку военных в Ливию.

Сегодня главы России и Турции выступили с инициативой о прекращении боевых действий в Ливии. Они предложили себя в качестве посредников и призвали все стороны конфликта в Ливии прекратить боевые действия с 00:00 12 января.