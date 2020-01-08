Полиция Луцка предварительно установила подробности происшествия, в результате которого две 15-летних девушки выпали с балкона многоэтажки. О них сообщает отдел коммуникации полиции Волынской области.

Девушки находились в расположенной на седьмом этаже многоэтажки квартире. Они вышли на балкон. Одна из них шутя начала наклоняться через перила. Однако не удержала равновесия и стала падать. Другая девушка схватила ее за ноги, пыталась спасти, но не справилась и выпала вслед за ней.

В результате одна несовершеннолетняя погибла, а вторая находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по п.1 ч.2 ст.115 (с отметкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины.

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