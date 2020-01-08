В украинской столице умерла от гриппа 55-летняя женщина. Она обратилась за медицинской помощью на десятый день болезни. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

"От осложнений гриппа умерла 55-летняя женщина. За медицинской помощью больная обратилась лишь на 10-й день болезни. Находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии. К сожалению, женщину спасти не удалось - 3 января больная умерла", - сказано в сообщении Центра на странице в Facebook в среду.

Скриншот: Facebook/Центр громадського здоров’я України

Вирус гриппа типа А (H1) pdm09 был подтвержден лабораторно, а также проинформировали, что женщина принадлежала к группе медицинского риска, имела сопутствующие заболевания, от гриппа не вакцинировалась.

Всего с начала эпидсезона (октябрь 2019) от осложнений гриппа умерли два человека. Случаи зафиксированы 31 декабря 2019 года и 3 января 2020 года.

Фото: Facebook/Центр громадського здоров’я України

Ранее "Страна" сообщала, что от опасного гриппа в США с начала эпидемиологического сезона умерли почти 3 тысячи человек.

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