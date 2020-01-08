Авиационный эксперт Владимир Попов нашел объяснение повреждений на корпусе рухнувшего в Иране самолета украинской авиакомпании МАУ.

Об этом сообщает "Лента.ru".

"Там горная местность. Осколки летят даже от земли. Они могли детонироваться от удара и пробить обшивку, из-за чего и кажется, что это воздействие поражающих элементов",- сказал он.

При этом Попов утверждает, что причиной авиакатастрофы стало не возгорание двигателя, а другие проблемы, которые возникли по цепной реакции. Версию с терактом специалист считает маловероятной.

Напомним, 8 января в Иране Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. Сразу после взлета пилоты потеряли связь с диспетчерской аэропорта. Все находившиеся на борту погибли. По предварительным данным, это 176 человек. Билеты купили 167 пассажиров. На борту были 26 детей и 18 подростков.

Также "Страна" сообщала, что власти Ирана заявили, что не будут передавать самолетостроительной компании Boeing черные ящики, найденные на месте крушения украинского самолета компании МАУ.