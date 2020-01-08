В России в Санкт-Петербурге в квартире одного из местных жителей нашли мумию. На балконе было скелетированное тело мужчины. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.

В настоящее время устанавливается личность погибшего и причины его смерти, а сотрудники Следственного комитета инициировали проверку.

Жительница квартиры этажом ниже еще в 2017 году обратилась в ЖЭК из-за того, что с потолка в ее комнату начали падать личинки мясной мухи. Сосед, в квартире которого и обнаружили мумию, два года назад уверял, что в его квартире все в порядке, но пустить к себе женщину отказывался.

В квартире оказался мумифицированный труп неизвестной женщины. Соседи сообщили, что это владелица квартиры.

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