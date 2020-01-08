В Мадриде на 84-м году жизни умерла инфанта донья Пилар де Бурбон, герцогиня Бадахосская, старшая сестра короля Испании Хуана Карлоса. Об этом сообщает РИА "Новости".

Незадолго до кончины Марию дель Пилар Альфонсу Хуану Викторию Луису Игнасию де Тодос лос Сантос госпитализировали с хроническим бронхитом. Пожилая особа королевской крови также страдала от онкологического заболевания, а в феврале перенесла операцию.

Инфанта в молодости. Фото: ru-royalty.livejournal.com

За несколько часов до смерти донью Пилар посетили брат, король Хуан Карлос, и королева София.

Пилар была внучкой короля Испании Альфонса XIII. Она родилась в семье его королевского высочества инфанта Хуана де Бурбона, графа Барселонского и принцессы Марии де лас Мерседес Бурбон-Сицилийской. После замужества лишилась права наследования престола. Ее супруг герцог Луис Гомес-Асебо умер в 1991 году от рака. У герцогини пятеро детей.

Донья Пилар была известна как общественный деятель, активист международного спортивного движения.

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