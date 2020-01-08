Президент Ирана Хасан Роухани выразил свои соболезнования всем семьям, которые потеряли родных и близких в результате крушения самолета авиакомпании МАУ в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Я выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и иранскому народу, молясь Всемогущему за них всех, и желая терпения их семьям", - говорится в обращении.

Роухани назвал авиакатастрофу, в которой погибли 167 человек, горестным событием. Поэтому, по его мнению, "крайне важно, чтобы все соответствующие органы приняли необходимые меры по опознанию жертв крушения и провели расследование происшествия".

Фото: twitter.com/hassanrouhani

При это Роухани уточнил, что крушение самолета и давка на похоронах генерала Касема Сулеймани сильно огорчают иранцев.

"Трагедия давки на похоронах генерала Сулеймани в Кермане и крушение украинского пассажирского самолета в Тегеране, в результате которого погибло множество иранцев, включая группу студентов, а также представителей других национальностей, глубоко огорчают всех иранцев. Пусть они покоятся с миром", - сказал он.

Фото: twitter.com/hassanrouhani

Напомним, 8 января в Иране потерпел крушение "Боинг" украинской авиакомпании МАУ, который выполнял рейс Тегеран - Киев. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории Украины. Все находившиеся на борту погибли. По предварительным данным, это 176 человек. Билеты купили 167 пассажиров. также на борту находились 9 членов экипажа.

Также "Страна" писала, что при крушении самолета, на борту находилось 26 детей и 18 подростков. Кроме того, на борту находились студенты и выпускники иранского технологического университета городе Шариф.