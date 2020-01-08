В компании Международные украинские авиалинии выразили соболезнования родным погибших в авиакатастрофе под Тегераном и пообещали добиваться расследования причин трагедии. Скорбный пост появился на Facebook-странице МАУ вечером в день трагедии.

"День 8 января 2020 года стал черным в истории МАУ. К таким трагическим событиям невозможно быть готовыми эмоционально и психологически, даже если все службы и сотрудники авиакомпании неоднократно проходили специальную подготовку. Сегодня все наши мысли с пассажирами и экипажем рейса PS752 Тегеран - Киев", - сказано в записи пресс-службы МАУ.

Скриншот: Facebook/ flyuia.ua

Сотрудники авиакомпании выразили искренние соболезнования семьям и друзьям погибших в катастрофе.

"Разделяем вашу боль, скорбим вместе с вами, помним каждого, чья жизнь оборвалась в небе Ирана", - говорится в посте.

Также в МАУ пообещали сделать все возможное для выяснения причин трагедии и обеспечения помощью семей пассажиров и членов экипажа.

"Страна" внимательно следит за развитием событий вокруг катастрофы в Иране.

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