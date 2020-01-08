После первой расшифровки данных с "черных ящиков" рухнувшего в Тегеране самолете авиакомпании МАУ стало известно, что пилоты потеряли связь с диспетчерами аэропорта. Об этом сообщил глава иранской организации гражданской авиации Али Абедзаде, передает Mehr.

По его словам, связь оборвалась сразу после взлета из аэропорта имени имама Хомейни.

Напомним, 8 января в Иране Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории Украины. Все находившиеся на борту погибли. По предварительным данным, это 176 человек. Билеты купили 167 пассажиров. Также на борту находились 9 членов экипажа.

Также мы писали, что в Иране на месте крушения пассажирского самолета найден первый бортовой самописец.

Кроме этого "Страна" сообщала, что власти Ирана заявили, что не будут передавать самолетостроительной компании Boeing черные ящики, найденные на месте крушения украинского самолета компании МАУ.