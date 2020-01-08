Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал, что Иран никогда не получит в пользование ядерное оружие. Об этом он сказал в своем обращении в среду, 8 января, передает агентство "Интерфакс".

"Пока я являюсь президентом США, Ирану никогда не будет дозволено обладать ядерным оружием", - сказал Трамп в среду в Белом доме.

О речи президента была объявлено в связи с предпринятыми в ночь на 8 января ракетными ударами Ирана по военным базам в Ираке, которые использует ведомая США международная антитеррористическая коалиция.

Напомним, что в ночь на 3 января американские силовики провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Иранского генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса. Вашингтон посчитал, что эти военные были причастны к организации нападения на американское посольство в Багдаде (Ирак) 31 декабря 2019 года. В свою очередь в Иране заявили о скорой мести за смерть Сулеймани и пообещали положить конец присутствию США на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "непропорциональным" ударом, если войска Ирана нанесут вред американским гражданам или собственности и заявил о том, что Америка не выведет войска из Ирака до тех пор, пока им не заплатят за строительство военной базы на территории страны.

Ранее "Страна" писала о том, что США знали заранее, по каким базам Иран нанесет ракетные удары.

Также мы писали, что Трамп обратился к нации после иранских обстрелов и сделал заявление по поводу войны.