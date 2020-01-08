Дональд Трамп сегодня, 8 января, выступил в Белом доме и подвел итоги конфликта с Ираном.

Этой ночью Тегеран обстрелял американские военные базы в Ираке. Это был ответ за убийство иранского генерала Касема Сулеймани, которое авиация США совершила в аэропорту Багдада.

Накануне президент США грозно требовал от Ирана не мстить, обещая обстрелять более полусотни объектов - в том числе культурное достояние этой страны. Однако иранцы устроили "иллюминацию". И мир затаил дыхание, ожидая большой войны.

Однако ее не произошло. "Страна" делает главные выводы из этой ситуации после выступления Трампа.

1. Договорняк Тегерана с Вашингтоном

По словам президента США, ни один американец не погиб и не был ранен, а ущерб военным базам США незначителен.

То есть сам факт обстрела президент как бы пропустил мимо ушей. Хотя это по сути нападение на Америку. Более того, слова Трампа звучали как будто он доволен таким "ювелирным" обстрелом.

Конечно, президент списал все не на "гуманизм" Ирана, а на "системы раннего оповещения", которые позволили, пока летит ракета, эвакуировать с баз весь персонал. Однако в это слабо верится. Скорее всего, как и писали американские СМИ, стороны договорились, как именно будет проходить обстрел: иранцы предупредили иракское правительство о времени и месте нанесения удара, а иракцы сообщили американцам, что и помогло избежать жертв.

То есть было обоюдное желание закруглить конфликт, не теряя лицо. Американцы это Ирану в общем-то позволили сделать.

2. Война откладывается

Таким образом военное решение конфликта пока снимается. Стороны обменялись ударами и на время сбавили обороты противостояния.

То есть реально воевать прямо сейчас на Ближнем Востоке Трамп не собирался. Он остается верен своей политике нанесения быстрых, больше рассчитанных на публику ударов - и деэскалации конфликта с последующим усилением своих позиций (в данном случае - внутри США, где удалось отвлечь внимание от темы импичмента).

Иран также удовлетворил жажду возмездия - за гибель Сулеймани. И, более того, в известной степени унизил США. Так как прямо взял на себя ответственность за обстрел американских баз. И им за это ничего не было.

Но все это не снимает стратегического вопроса контроля над Ираком (и в целом над Ближним Востоком) - то есть в корне конфликт не решен.

3. Угроза войны остается

Иракский вопрос после обмена ударами между Америкой и Ираном остается.

После свержения Саддама Хусейна и вывода во времена Обамы большей части американских войск, в Ираке правят шииты, которые уже давно сближаются со своими единоверцами из Ирана.

Иран, в свою очередь, в последнее время тесно сотрудничает с Китаем, который не прочь потеснить американцев в Ираке экономически. США же уходить из страны не хотят.

Собственно, именно это и привело к началу затяжного политического кризиса в Ираке в прошлом году, с последующей активизацией шиитских группировок против США и убийством в ответ генерала Сулеймани (подробнее о ситуации можно прочитать здесь).

Трамп представляет это как доказательство американской мощи - мол, США могут убивать своих врагов где угодно. Но в реальности позиции Вашингтона в Ираке после этого инцидента ослабли.

Парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск. И хоть данное решение рекомендательное и его должно еще утвердить правительство (а если и утвердит, то американцы могут с этим не согласиться), в целом обстановку для США все это ухудшает.

Ирак - этой сейчас главная пороховая бочка всего региона. Финансирование и снабжение шиитских группировок в этой стране со стороны Ирана никуда не денется. А значит противостояние с Америкой в регионе будет только нарастать.

Причем это часть более общего процесса, когда новые игроки пытаются вытеснить из нефтеносного региона прежнего гегемона - США. В этом направлении работает и Иран, и Россия, и Турция, и Китай. И убийство одного иранского генерала, пусть и столь видного как Сулеймани, процесс этот не остановит.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий:

"Что касается ситуации на сегодняшний день, иранский ответ как-бы явно не сильный и рассчитан на внутренне иранскую аудиторию. Во всяком случае, пока так кажется. Я надеюсь, что ситуация для всего мира закончится благополучно, но напряжение для американцев, находящихся на ближнем Востоке, и в том числе в Ираке, - сохранится. После устранения Касема Сулеймани ситуация существенно изменилась стратегически. Потому что Соединенные штаты явно перешли от стратегии оккупации и построения каких-то национальных государств по всему миру к стратегии ударов по тем лидерам, которые им не нравятся по какой-то причине. Это существенное изменение, оно много меняет.

Что касается авиакатастрофы с украинским самолетом, мы сочувствуем Украине, гражданам всех стран, чьи соотечественники погибли в этой трагедии. Это большая трагедия. Мы знаем, что после этой трагедии перекрыто пространство для российской авиации, многие другие авиалинии прекращают свои полеты над Ираком и Ираном. Это тоже новая ситуация, потому что там кажется, что это где-то вдалеке где-то, но в действительности очень много трансевразийских перелетов осуществляется над этой территорией. Даже без пересадки в Тегеране, очень много воздушных судов двигались через территории Ирака и Ирана. Это тоже создает напряжение. Ясно, что эти события сделали общую ситуацию более тревожной.

Вместе с тем, я бы не стал делать никаких апокалиптических прогнозов. Мне кажется, что ситуация на Ближнем Востоке не закончится эскалацией, потому что это не выгодно ни руководству Ирана, ни нынешней администрации Белого дома".

Главный редактор журнала "Россия в большой политике" Федор Лукьянов:

"Что касается общей ситуации, очень важно, что каким будет ответ Соединенных Штатов на обстрелы американских баз в Ираке. Потому что, с одной стороны, ситуация очень напряженная, и после убийства генерала Сулеймани, которое в общем имело беспрецедентный характер, ведь Соединенные Штаты демонстративно устранили не какого-нибудь боевика, а представителя власти крупной ближневосточной страны, и это, конечно, все сильно взвинтило.

С другой стороны очевидно, что Иран очень внимательно взвешивает свои шаги, и этот ночной удар по базе, где размещены американские силы, был очень тщательно подготовлен, чтобы не нанести серьезный урон. Создалось впечатление, что Иран хочет продемонстрировать свою решимость, но не хочет усугубить ситуацию.

И это показывает, что речь идет о том, что Иран понимает цену возможной эскалации. Насколько эти понимают Соединенные Штаты, станет известно, когда они ответят на иранскую атаку. В Америке много лет говорилось о возможности ведения полноценной войны с Ираном, но каждый раз эти обсуждения заканчивались тем, что такая война абсолютно непредсказуема.

Если ответ будет в стиле Дональда Трампа - решительные заявления, потрясания кулаками, угрозы, но без серьезных военных действий, или действия чисто демонстративные - удар по каким-то пустынным объектам, чтобы не нанести урон, это одна ситуация. Тогда мы будем отходить от риска войны.

Если же верх возьмет линия какого-нибудь Помпео, который является сторонником войны и хочет максимально подорвать иранские позиции, тогда удар будет чувствительный, Иран будет вынужден отвечать вновь и так далее. И это самое неблагоприятное развитие событий для всего мира - в духе спирали возмездия".

Глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев:

"Старта Третьей мировой не будет. Этого никто не позволит - ни ЕС, ни Турция, ни Россия. Они только успокоили Сирию, как тут появилась новая зона напряжения, новая нестабильность на карте мира.

Но реакция Трампа на обстрелы показывает, что это, скорее, медийная история, а не геополитическая. Максимум, что тут возможно, - это какие-то временные обострения, побросают ракетами, обстреляют позиции друг-друга. Но никто не готов сейчас к глобальной войне.

Несмотря на то, что у США самый большой военный бюджет, они не будут идти на риск в регионе, где уже укрепились Россия, Турция. Не случайно именно сегодня президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган официально открыли газопровод "Турецкий поток". Это тоже игра мускулами.

Поэтому главное сейчас - выждать время. Для самого Трампа глобальная война совершенно не выгодна. У него в окружении нету серьезных ястребов, которые могут его убедить бросить все силы на эту войну. Кроме того, ему надо переизбираться на второй срок. Он обещал вывести войска, а теперь будет вводить? Это невозможно. Сейчас ни у кого нет военного геополитического преимущества, чтобы начинать войну. И даже Америка, если пойдет в лобовую атаку, она все проиграет".

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

"Все остались при своих.

Трамп убил Сулеймани, при чем не известно, что это было больше - американский или израильский интерес. В любом случае он устранил одного из главных лидеров на Ближнем Востоке. Все это играет на руку президентской избирательной кампании Трампа. В своем заявлении он упомянул о своем предшественнике, демократе Обаме. В последнее время нет ни одного резонансного заявления, чтобы Трамп не упомянул Обаму или Байдена, доказывая, как много проблем величию Америки создают демократы. Это тоже элемент, часть американской избирательной кампании. Специфика выборов в США такова, что борьба происходит во всем мире. И украинская ситуация это тоже подтверждает.

С другой стороны, Иран это использовал для того, чтобы отказаться от ядерных ограничений. Таким образом, это не привело к изменению раскладу сил в регионе. Поэтому дальше в этом символическом ключе будут развиваться события на Ближнем Востоке. Это будет иногда приводить к конфликтам, но, конечно, вероятность полномасштабных боевых действий крайне низка. Все стороны конфликта понимают, что урон от возможной войны будет не соизмерим ни с политической, ни с экономической выгодой. Ситуация будет находиться на высоком уровне напряжения. Но в большую войну не перетечет".