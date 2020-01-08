Бывший президент компании Nissan Motor Co. Карлос Гон заявил, что бежал из Японии, чтобы спастись от "политического преследования" и сговора топ-менеджеров компании. Об этом сообщает "Интерфакс".

Уточним, что мужчина организовал пресс-конференцию в Бейруте, где назвал себя жертвой.

"Я не бежал от правосудия. Я бежал от несправедливости и политического преследования", - сказал он.

Как сообщалось ранее, прокуратура Токио получила ордер на арест жены бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона Кароль Гон. Мужчина обвиняется в лжесвидетельстве. По последней информации, в настоящее время женщина находится с супругом в Ливане.

Напомним, 19 ноября 2018 года Гон был арестован по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Весной 2019 года за него внесли залог. До суда, который был намечен на весну 2020 года, он покинул страну без разрешения японских властей.