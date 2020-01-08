В соцсетях появились фотографии главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, отдыхающего на элитном горнолыжном курорте во французских Альпах Куршевеле.

Фото опубликовал в своем Facebook журналист программы "Схемы" Михаил Ткач.

На одном из фото Баканов внимательно читает с экрана телефона, сидя на террасе одного из деревянных шале.

Фото: Facebook/ mixailotkach

На втором снимке глава СБУ запечатлен на улице в компании четырех человек.



Фото: Facebook/ mixailotkach

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что президент Владимир Зеленский тайно улетел отдыхать в Оман, где остановился в одном из самых престижных отелей.

Однако сегодня утром стало известно, что из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране глава государства срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.