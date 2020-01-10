Гороскоп на сегодня, 10 января 2020 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 10 января 2020 года, для всех знаков зодиака

Предлагаем вниманию читателей гороскоп на пятницу, 10 января 2020 года, для всех знаков зодиака.  

Овен (21 марта - 20 апреля) 

Кажется, ваши финансовые запасы начинают уменьшатся. Следует задуматься о контроле своих доходов и расходов. Если сейчас вы подкорректируете этот момент, то оставшуюся часть месяца проведете без особой оглядки на кошелек.  

Телец (21 апреля - 20 мая) 

В вопросах, которые у вас возникли, проявите мудрость и выдержку. Не рубите с плеча, а обдумайте свои поступки максимально серьезно. Возможно, даже посоветуйтесь со старшими товарищами и более опытными коллегами. 

Близнецы (21 мая - 21 июня) 

Играйте на повышение. Поставьте себе высокие цели, которые, кажется, нельзя достичь. Не бойтесь рисковать и испытывать удачу. При этом продумывайте пути для отступления и, как говорится, постелите соломку. 

Рак (22 июня - 22 июля) 

Ситуацию, с которой вам придется столкнуться, нужно по возможности воспринимать с чувством юмора. Или же, как минимум, расценивать ее как полезный жизненный опыт, который поможет не оступиться в дальнейшем.  

Лев (23 июля - 23 августа) 

Этот день полезный для налаживания деловых контактов и закрытия проблем, которые находятся в подвешенном состоянии. Если таковые у вас есть, то не откладывайте на потом, а постарайтесь приложить усилия, чтобы решить сегодня. 

Девы (24 августа - 23 сентября) 

Не бросайте слова на ветер. Дали слово - держите. Если к вам обратятся люди, которым вы обещали помочь, то надо выполнять, как бы сложно ни было. В дальнейшем это станет для вас уроком - не нужно зря обнадежить людей. 

Весы (24 сентября - 23 октября) 

Не полагайтесь сегодня на удачу и везение. Делайте только то, в чем вы уверены на сто процентов, под чем есть основа - знаний или материальная. Опрометчивые поступки могут вылиться в последствия, которые потом придется разрешать длительное время. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября) 

Вокруг вас или в вашем коллективе могут возникнуть интриги и сплетни. В них принимать участие категорически нельзя. Говорите, что вы заняты, полностью игнорируйте. Если вмешаетесь, то в конечном счете можете остаться крайним. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря) 

Вы периодически сталкиваетесь с тем, что ваши знания или умения не оценивают по достоинству. Бороться с этим можно так, что нужно не стесняться рассказывать о своих успехах и делить своими мыслями без опасения, что у кого-то они могут вызвать смех.  

Козерог (22 декабря - 20 января) 

Быть гордым - не ваш девиз сегодня. Просить о помощи не стыдно. Озвучьте людям свои мысли, сомнения, цели. Вам будут готовы помочь безвозмездно. Но если вы решите молчать, то так и останетесь при том, что имеете сейчас. 

Водолей (21 января - 20 февраля) 

Чем больше вы сомневаетесь в себе, своих силах, тем дальше вы отодвигаете свои мечты и более высокое качество жизни. Постарайтесь отыскать свой внутренний стержень и уверенность в себе. Если надо, то действуйте напролом. Сейчас тот случай, когда стена разобьется, если вы будете биться в нее головой. 

Рыбы (21 февраля - 20 марта) 

В любовных и семейных делах проявите чуткость, внимание и заботу. Уделите время своим близким. Сейчас они остро нуждаются в вашем плече и поддержке. Это же можно сказать относительно ваших коллег и друзей. 

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