Предлагаем вниманию читателей гороскоп на пятницу, 10 января 2020 года, для всех знаков зодиака.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Кажется, ваши финансовые запасы начинают уменьшатся. Следует задуматься о контроле своих доходов и расходов. Если сейчас вы подкорректируете этот момент, то оставшуюся часть месяца проведете без особой оглядки на кошелек.

Телец (21 апреля - 20 мая)

В вопросах, которые у вас возникли, проявите мудрость и выдержку. Не рубите с плеча, а обдумайте свои поступки максимально серьезно. Возможно, даже посоветуйтесь со старшими товарищами и более опытными коллегами.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Играйте на повышение. Поставьте себе высокие цели, которые, кажется, нельзя достичь. Не бойтесь рисковать и испытывать удачу. При этом продумывайте пути для отступления и, как говорится, постелите соломку.

Рак (22 июня - 22 июля)

Ситуацию, с которой вам придется столкнуться, нужно по возможности воспринимать с чувством юмора. Или же, как минимум, расценивать ее как полезный жизненный опыт, который поможет не оступиться в дальнейшем.

Лев (23 июля - 23 августа)

Этот день полезный для налаживания деловых контактов и закрытия проблем, которые находятся в подвешенном состоянии. Если таковые у вас есть, то не откладывайте на потом, а постарайтесь приложить усилия, чтобы решить сегодня.

Девы (24 августа - 23 сентября)

Не бросайте слова на ветер. Дали слово - держите. Если к вам обратятся люди, которым вы обещали помочь, то надо выполнять, как бы сложно ни было. В дальнейшем это станет для вас уроком - не нужно зря обнадежить людей.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Не полагайтесь сегодня на удачу и везение. Делайте только то, в чем вы уверены на сто процентов, под чем есть основа - знаний или материальная. Опрометчивые поступки могут вылиться в последствия, которые потом придется разрешать длительное время.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Вокруг вас или в вашем коллективе могут возникнуть интриги и сплетни. В них принимать участие категорически нельзя. Говорите, что вы заняты, полностью игнорируйте. Если вмешаетесь, то в конечном счете можете остаться крайним.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Вы периодически сталкиваетесь с тем, что ваши знания или умения не оценивают по достоинству. Бороться с этим можно так, что нужно не стесняться рассказывать о своих успехах и делить своими мыслями без опасения, что у кого-то они могут вызвать смех.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Быть гордым - не ваш девиз сегодня. Просить о помощи не стыдно. Озвучьте людям свои мысли, сомнения, цели. Вам будут готовы помочь безвозмездно. Но если вы решите молчать, то так и останетесь при том, что имеете сейчас.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Чем больше вы сомневаетесь в себе, своих силах, тем дальше вы отодвигаете свои мечты и более высокое качество жизни. Постарайтесь отыскать свой внутренний стержень и уверенность в себе. Если надо, то действуйте напролом. Сейчас тот случай, когда стена разобьется, если вы будете биться в нее головой.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

В любовных и семейных делах проявите чуткость, внимание и заботу. Уделите время своим близким. Сейчас они остро нуждаются в вашем плече и поддержке. Это же можно сказать относительно ваших коллег и друзей.

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