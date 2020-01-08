Национальное антикоррупционное бюро поменяло номер специальной телефонной линии, по которому можно сообщать о совершении коррупционных правонарушений. Об этом говорится в Facebook ведомства.

Вместо старого номера 0-800-503-200 теперь действует другой: 0-800-213-200.

"Прием телефонных звонков осуществляется ежедневно в рабочее время с 9:00 до 18:00, в нерабочее время можно оставить сообщение на автоответчике, которое будет обработано в ближайший рабочий день", - сказано в соцсети НАБУ.

Скриншот: Facebook/ nabu.gov.ua

В НАБУ итакже добавили, что в течение суток на линию поступает около 100 звонков. В 2019 году поступило около 10 000 обращений и сообщений от граждан. Кроме того, в организации предусмотрен автономный режим с голосовым меню для получения консультации.

Как сообщала "Страна", 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с призывом сообщать о любых проявлениях коррупции на горячую линию НАБУ.

Мы также приводили отчет НАБУ о том, сколько сигналов о взятках получили после призыва Зеленского.