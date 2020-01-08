Под Киевом поймали водителя без прав, который сбил женщину, убегая от полиции
Во вторник утром, 7 января, в городе Белая Церковь, который находится в Киевской области, патрульные полицейские останавливали автомобиль иностранной регистрации за нарушение правил дорожного движения, но водитель начал убегать. Ускоряясь, он не справился с управлением автомобиля и наехал на пешехода. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
24-летний мужчина сбежал с мета преступления. Силами патрульной полиции "Тор" нарушителя остановили и задержали. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа Белоцерковского отдела полиции. Задержанный не имел при себе документов на право управления транспортным средством.
Пострадавшую 46-летнюю местную жительницу госпитализировали с черепно-мозговой травмой, переломом ребер и ушибами.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Дальнейшую судьбу злоумышленника решит суд.
Фото: пресс-служба полиции области
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