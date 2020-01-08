Государственная компания "Укрзализныця" увеличит скорость курсирования поезда из Киева в Кривой Рог с 23 января. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, "Интерсити" №740 будет хоть ежедневно. Отправляться из Киева он будет в 17:22, а прибывать в Кривой Рог в 23:09. Обратное отправление будет в 06:15, а прибытие в 11:53.

"Эти изменения позволят значительно улучшить сообщения мощного промышленного центра со столицей. Более того, поезд будет обеспечивать удобную пересадку в Киеве на внутренние и международные маршруты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что билеты можно будет приобрести как онлайн, так и в кассах.

Напомним, поезд, который начал курсировать в конце декабря прошлого года с главного железнодорожного вокзала Киева в аэропорт "Борисполь", сделал вынужденную остановку из-за технической неисправности.

Также "Страна" писала, что "Укрзализныця" пустила дополнительные поезда по курсу "Киев-Львов" 12-13 января.