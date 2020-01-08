В аэропорту "Борисполь" сотрудники компании "Международные авиалинии Украины" возлагают цветы к портретам членов экипажа разбившегося в Иране борта №PS752.

Об этом сообщает в Facebook журналист Андрей Павловский.

"Друзья и коллеги экипажа МАУ возлагают цветы в аэропорту Борисполь. Все друг друга обнимают и плачут за погибшими ребятами", - написал Павловский в соцсети.

Скриншот: Facebook/ andriy.pavlovskiy

Напомним, 8 января в 4:42 по Киеву из аэропорта Хомейни в Тегеране вылетел самолет компании МАУ рейса PS752. Через две минуты он пропал с радаров и упал в районе иранского города Паранда. Все, кто был на борту, погибли. "Страна" пристально следит за событиями, связанными с трагедией в небе.

Мы также рассказывали об основных версиях крушения.