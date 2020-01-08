Вчера, 7 января, патрульная полиция Киевской области в городе Белая Церковь выехала на вызов от спасателей: там сообщили, что некий мужчина постоянно делает ложные вызовы в службу ГСЧС мешая им работать.

Об этом информирует пресс-центр Нацполиции.

Фото: Пресс-центр Нацполиции в Киевской области

Как отмечают правоохранители, по указанному адресу полицейским дверь никто не открыл. Однако, когда правоохранители вышли на улицу, они увидели поврежденное лобовое стекло своего служебного автомобиля.

В полиции сообщили, что хулиган ведром разбил стекло и спрятался в кустах неподалеку. Благодаря свидетелям правонарушителя удалось задержать. Им оказался 58-летний местный житель Белой Церкви. Он рассказал, что звонил в ГСЧС из-за шумных соседей.

На данный момент решается вопрос о правовой квалификации действиям преступника. Судя по всему, ему придется возмещать нанесенный ущерб.

Ранее "Страна" рассказывала о том, как под Днепром наркобарыга отомстил полицейскому и сжег его авто.

Также мы писали, что под Винницей полицейский убил мужчину за отказ быть понятым.