Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган после открытия газопровода "Турецкий поток" устроили совместное выступление.

Тезисы приводит "РИА Новости" в Telegram.

"По Ирану - глубоко обеспокоены обострением. Убийство генерала Сулеймани подрывает стабильность в регионе. Обмен ударами не отвечает ничьим интересам. Выступили против иностранного вмешательства. Призвали проявить здравый смысл и отдавать приоритет дипломатии", - говорится в сообщении.

Что же касается Ливии, то политики призвали прекратить бои и немедленно сесть за стол переговоров.

"Ливия должна остаться единой. Решить конфликт можно только инклюзивным межливийским диалогом под эгидой ООН и на основании соглашения 2015 года (в его рамках было создано ливийское правительство нацсогласия, которое не справилось с объединением власти)", - подчеркивается в сообщении.

Фото: t.me/rian_ru

"Страна" уже писала, что "Турецкий поток" позволит снабжать газом страны, до которых не достают "рукава" "Северного потока-2" - Италию, Австрию, Словакию, Болгарию, Румынию и другие. Но есть проблема - низкая пропускная способность внутренних трубопроводов, в частности, в Болгарии. Последняя не так давно приняла решение о расширении транзитных мощностей, но на это понадобится время. Однако суммарно оба потока могут лишить Украину транзита газа.

Также мы сообщали, что Путин и Эрдоган официально открыли газопровод "Турецкий поток".