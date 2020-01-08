В Киеве Шевченковский райсуд арестовал на 2 месяца без залога подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве на Подоле 4 января. Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.

"По ходатайству прокуратуры города Киева Шевченковским районным судом столицы подозреваемые в убийстве двух девушек на Подоле арестованы на 2 месяца без определения размера залога", - сообщает пресс-служба.

Действия 34-летнего мужчины и его 19-летней сообщницы квалифицированы по пп.1, 6, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц) и ч.4 ст.187 (разбой, направленный на завладение имуществом, соединенное с причинением тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Фото: пресс-служба прокуратуры

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве обнаружили тела двух девушек в одной из квартир на улице Кирилловской. Через несколько дней подозреваемые мужчина и женщина были обнаружены в Одессе.

Также мы рассказывали о том, что подозреваемый в убийстве двух девушек в Киеве ранее отсидел 10 лет за изнасилование.