В Луцке из окна на седьмом этаже высотки выпали две 15-летние девушки
Полиция выясняет обстоятельства гибели несовершеннолетней девушки, 8 января выпавшей из окна многоэтажного дома в Луцке. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Волынской области.
Сообщение о несчастном случае поступило правоохранителям в среду после обеда. Трагедия произошла в доме на улице Конякина.
Предварительно уже установлено, что с седьмого этажа многоэтажки выпали две 15-летних девушки.
В результате падения одна из них погибла сразу. Вторая была госпитализирована в отделение реанимации. Пострадавшие - жительницы Луцкого района и Винницкой области.
После проведения первоочередных следственных действий будет решаться вопрос о правовой квалификации происшествия и внесения о нем сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).
Как рассказывала "Страна", в конце минувшего года в столице из окна на лестничной клетке вместе со стеклом выпал мужчина.
А в начале месяца мы писали, что в Днепре пожилая женщина разбилась насмерть, выпав с 10 этажа.