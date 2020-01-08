Полиция выясняет обстоятельства гибели несовершеннолетней девушки, 8 января выпавшей из окна многоэтажного дома в Луцке. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Волынской области.

Сообщение о несчастном случае поступило правоохранителям в среду после обеда. Трагедия произошла в доме на улице Конякина.

Предварительно уже установлено, что с седьмого этажа многоэтажки выпали две 15-летних девушки.

В результате падения одна из них погибла сразу. Вторая была госпитализирована в отделение реанимации. Пострадавшие - жительницы Луцкого района и Винницкой области.

После проведения первоочередных следственных действий будет решаться вопрос о правовой квалификации происшествия и внесения о нем сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

Как рассказывала "Страна", в конце минувшего года в столице из окна на лестничной клетке вместе со стеклом выпал мужчина.

А в начале месяца мы писали, что в Днепре пожилая женщина разбилась насмерть, выпав с 10 этажа.