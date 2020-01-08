Сегодня Дональд Трамп обратился к американцам и рассказал, какой ответ США дадут на ракетный обстрел Ирана, который произошел сегодня ночью.

Иран произвел ракетные залпы по базам США в соседнем Ираке - отомстив за убийство американцами генерала Касема Сулеймани. Правда, никто не погиб и не был ранен. Что наводит на мысли о том, что Тегеран предупредил об обстреле заранее.

"Пока я президент США, Ирану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие", - начал Трамп свою речь.

"Американцы должны быть счастливы: никто из наших солдат не пострадал, а наши базы получили наименьший ущерб. Хорошо, что Иран сдерживает себя. Сработала наша система раннего оповещения", - сказал президент.

"Похоже, Иран отступил, это хорошо для всего мира", - добавил лидер США.

После этого Трамп рассказал, зачем США ликвидировали Касема Сулеймани, назвав его террористом. "Он планировал новые нападения на американские цели, но мы остановили его".

"Мы продолжаем оценивать, как ответить на атаку Ирана, а пока мы наложим еще более мощные санкции", - сказал Трамп.

То есть военного ответа от США Ирану не будет. Таким образом опасность войны на Ближнем Востоке становится меньше.

"Судя по всему был договорняк. Иран как бы ответил за Сулеймани, а США как бы это проглотили.

Дальнейшего военного обострения, судя по всему, не будет. Точнее - пока не будет", - анализирует телеграм-канал "Политика Страны".

Еще утром по киевскому времени Трамп анонсировал заявление про обстрел военных баз и погибших в Ираке.

Ранее CNN заявляла, что Иран предупредил США о готовящемся ударе.