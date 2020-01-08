Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло дело о возможных злоупотреблениях народного депутата фракции "Слуги народа" Андрея Геруса. Об этом сообщают "Українські новини".

Дело открыто по решению Высшего антикорупционного суда (ВАКС) и по требованию адвоката бывшего парламентария Олега Ляшко Элеоноры Саловой.

Представительница интересов радикала заявила, что в действиях председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг содержится состав уголовных преступлений, предусмотренных ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), а также ч.1 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. По мнению адвоката, действия Геруса нанесли ущерб государственному бюджету и отечественным компаниям рынка электроэнергетики.

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Ранее "Страна" писала о завершении прокуратурой досудебного расследования о нападении Ляшко на Геруса.

Мы также подробно писали о самом нападении и последовавшей драке.