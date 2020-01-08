Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган, сегодня, 8 января, официально открыли газопровод "Турецкий поток".

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Торжественная церемония открытия газопровода в обход Украины завершилась тем, что лидеры стран-партнеров повернули газовый вентиль.

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Путин и Эрдоган имели возможность обсудить конфликт между США и Ираном, который продолжает активно развиваться. "Президенты обсудили ситуацию в Персидском заливе, сложившуюся в результате неправомерных и очень рискованных акций США на территории Ирака против иранских граждан. Президенты твердо высказались за решение всех проблем исключительно мирным путем", - заявил российский представитель.

"Страна" уже писала, что "Турецкий поток" позволит снабжать газом страны, до которых не достают "рукава" "Северного потока-2" - Италию, Австрию, Словакию, Болгарию, Румынию и другие. Но есть проблема - низкая пропускная способность внутренних трубопроводов, в частности, в Болгарии. Последняя не так давно приняла решение о расширении транзитных мощностей, но на это понадобится время. Однако суммарно оба потока могут лишить Украину транзита газа.

Также мы сообщали, что газопровод в обход Украины начал качать первый газ. Топливо пошло в Болгарию.