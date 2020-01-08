Журналист Аркадий Бабченко написал, что люди, которые погибли в автокатастрофе с украинским "Боингом" в Иране утром 8 января, сами виноваты в этом.

По словам Бабченко, прежде всего потому, что полетели в "мусорную страну третьего мира" и должны были понять, что это опасно для их жизни.

Журналист уверен, что причина падения самолета - в том, что его сбили войска Ирана в ответ на атаки США. Об этом Бабченко написал на своей странице в Facebook.

Он утверждает, что нельзя ездить в "мусорные страны третьего мира", где, по мнению Бабченко, нет закона.



"Не надо ездить в Северную Корею, чтобы вернуться оттуда с полностью сгнившим мозгом и умереть на следующий день за снятый плакат с Кимом. Не надо ездить в Иран с фамилией Юлия Юзик, чтобы тебя потом вытаскивали всем миром из тюрьмы КСИР. Не надо ездить в Сомали, чтобы потом не проводить свой отпуск в тюрьме в Могадишо. Не надо ездить в Сибирь, чтобы потом не рассказывать, как тебя, французскую журналисточку, избили местные гопники. Не надо ездить в ЛНР, чтобы провести там ЛГБТ перформанс. Вот этого совсем не надо делать. Не надо ездить в Москву с украинским паспортом. Или с израильским, если ты Наама Исахаар, а в Тель-Авиве сидит русских хакер, которого они очень хотят вытащить. Даже транзитом. Не надо. Не надо ездить в Талибан, ИГИЛ, Демократическую Республику Конго, Палестину и Абхазию" - ведет перечень "мусорных стран" журналист.

Отметим, в сообщении Бабченко перечисляет реальные случаи того, как люди попадали в вышеупомянутых странах в тюрьму или были подвергнуты насилию в разные годы.

Он заявил, что если человек находится в стране, "которая расстреливает за непокрытую голову, спонсирует мировой терроризм и бьет ракетами по американской военной базе", то то, что человек умрет там, его вина.

"Завершение жизненного пути в сбитом со страху по ошибке в этой стране самолете - предельно логичный и крайне предсказуемый вариант" - заявил журналист.

Скриншот: Facebook/Аркадий Бабченко

Напомним, 8 января в Иране Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории Украины. Все находившиеся на борту погибли. По предварительным данным, это 176 человек. Билеты купили 167 пассажиров. Также на борту находились 9 членов экипажа, все из которых были украинцами.

Отметим, что официальной версии падения самолета пока не появилось. Сначала МИД Украины и местные власти заявляли о том, что самолет упал из-за неисправности двигателя. Однако, потом с сайта посольства в Иране пропала информация об этой версии, а Киев призвал к расследованию дела. Так что в теории журналист может оказаться прав в своих убеждениях. Но до расследования нельзя ничего говорить настолько однозначно.

Также мы рассказывали главные версии того, как и почему рухнул украинский самолет в Иране.