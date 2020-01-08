После выхода популярного мини-сериала "Чернобыль", в зону отчуждения пыталось попасть значительное количество иностранцев, о чем свидетельствуют данные Государственной пограничной службы Украины.

"Несмотря на то, что значительная территория, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, остается опасной, в течение 2019г сюда направлялось большое количество путешественников... Подавляющее большинство задержанных - сталкеры. По сравнению с 2018 годом количество любителей незаконного экстремального туризма несколько увеличилось", - говорится в сообщении.

Так, кроме 133 украинцев, в руки пограничников попали 9 граждан Беларуси, 7 граждан России и 21 гражданин Евросоюза, а именно – из Литвы, Польши, Румынии, Франции, Чехии и Швеции.

Также были задержаны 4 гражданина Казахстана и 3 жителя Соединенных Штатов. Всем им грозит административная ответственность.

Напомним, британско-американский мини-сериал "Чернобыль" о трагедии в Украине в 1986 году получил престижную кинопремию "Золотой глобус" в номинации "Лучший мини-сериал или телефильм".

Ранее "Страна" писала, что Порошенко назвал ТОП-5 украинских фильмов, в которые внезапно попал "Чернобыль" от HBO.