Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду, 8 января, снизился с с 23,755 до 23,985 гривен за доллар США. Об этом гласят данные диллеров коммерческих банков Украины.

Известно, что котировки гривни к окончанию торгов составили 23,97-24,00 гривен за один доллар. В то же время НБУ на завтра установил официальный курс 23,8345 гривен за американскую валюту.

По данным Нацбанка, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 8 января снизился до 23,80 с 23,68 гривен за доллар.

Напомним, что ранее "Страна" писала о том, как под Новый год курс доллара в киевских обменниках взлетел почти до 26 гривен.

Также мы сообщали, что госбюджет Украины недополучит средств из-за укрепления гривны. Так улучшение позиций национальной валюты в последние месяцы значительно сократило инфляцию в стране, однако из-за этого в бюджете теперь испытывают большую нехватку средств.