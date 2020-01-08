Министерство иностранных дел Украины 8 января пригласило посла Польши Бортоша Цихоцкого, чтобы обсудить его совместное с израильским коллегой заявление в связи с чествованием 1 января деятелей ОУН-УПА. Об этом говорится в Facebook ведомства.

Как отметили в пресс-службе МИД, во время беседы с дипломатом и в контексте обсуждения совместного заявления послов Польши и Израиля от 2 января внимание польского чиновника было привлечено к "контрпродуктивности публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики".

Скриншот: Facebook/ UkraineMFA

В МИД Украины напомнили послу, что в ходе контактов на высшем уровне руководств Украины и Польши стороны договорились о развитии диалога по историческим вопросам в среде экспертов. Это потребует дополнительных усилий, в том числе дипломатических, в направлении обеспечения конструктивного сотрудничества специалистов в области исторической памяти.

"Договорились о конкретных шагах в этом направлении", - сказано в посте в соцсети.

Напомним, 2 января послы Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион сделали совместное заявление в связи с чествованием в Украине 1 января деятелей УПА. Послы заявили, что считают его оскорбительным.

Весной 2019 года посольство Польши в Украине возмущалось формой и содержанием программы Александра Зинченко "Розсекречена історія. Страсті за Бандерою", в которой обелялся лидер ОУН-УПА.





