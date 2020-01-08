В селе Долгое, Закарпатской области, полиция задержала мужчину, который во время ссоры в баре облил бензином гражданина Латвии и поджег его. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции области.

"Сегодня, 8 января, около 5 утра, Иршавские правоохранители получили сообщение о том, что в реанимационное отделение с ожогами лица и рук доставлен 25-летний гражданин Латвии. Как выяснили правоохранители, травмы 25-летний житель города Рига получил в диско-баре в селе Долгое. К тому времени иностранец гостил у родственников, местных жителей", – сообщает пресс-служба.

В местном баре между иностранцем и 23-летним жителем села возник конфликт, после чего местный житель облил латвийца из бутылки жидкостью, предположительно бензином, поджег и убежал.

"В результате пострадавший получил телесные повреждения обеих рук, ожоги туловища, лица и дыхательных путей. Сейчас латвиец находится в реанимационном отделении Иршавской районной больницы", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба полиции

Подозреваемого в совершении преступления правоохранители задержали в порядке ст.208 УПК Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства дела, причины конфликта и опрашивают свидетелей.

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