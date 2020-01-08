В четверг, 9 января, в Украину пожалует атмосферный фронт, который принесет с собой мокрый снег с дождем, а метеозависимым людям - головную боль.

Об этом предупреждает в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Осадки в виде смеси дождя и мокрого снега ожидаются на западе, севере и в центральной части страны. Юг и восток Украины пока могут порадоваться сухой погоде.

Фото: Facebook/ tala.didenko

Фронт обусловит изменение атмосферного давления, поэтому всем чутким к его перепадам стоит по возможности залечь на диване, советует синоптик.

Температура воздуха ближайшей ночью будет невысокой: -2...-7 градусов. А завтра днем ​​потеплеет до -2...+3.

Скриншот: Facebook/ tala.didenko

В Киеве 9 января ожидаются дождь и мокрый снег и уже упомянутый атмосферный фронт. Ночью температура упадет до -2, днем будет ​​0...+2 градуса Цельсия.

В дальнейшем, как прогнозирует Диденко, теплая погода задержится в Украине.

Ранее "Страна" представляла прогноз погоды от Гидрометцентра.

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