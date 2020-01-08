Синоптик предупредила о наступлении атмосферного фронта, который несет в Украину мокрый снег и головную боль
В четверг, 9 января, в Украину пожалует атмосферный фронт, который принесет с собой мокрый снег с дождем, а метеозависимым людям - головную боль.
Об этом предупреждает в Facebook синоптик Наталья Диденко.
Осадки в виде смеси дождя и мокрого снега ожидаются на западе, севере и в центральной части страны. Юг и восток Украины пока могут порадоваться сухой погоде.
Фото: Facebook/ tala.didenko
Фронт обусловит изменение атмосферного давления, поэтому всем чутким к его перепадам стоит по возможности залечь на диване, советует синоптик.
Температура воздуха ближайшей ночью будет невысокой: -2...-7 градусов. А завтра днем потеплеет до -2...+3.
Скриншот: Facebook/ tala.didenko
В Киеве 9 января ожидаются дождь и мокрый снег и уже упомянутый атмосферный фронт. Ночью температура упадет до -2, днем будет 0...+2 градуса Цельсия.
В дальнейшем, как прогнозирует Диденко, теплая погода задержится в Украине.
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