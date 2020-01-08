Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение обращения ветерана АТО Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, на пятницу, 10 января. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Суд объявил перерыв до 11.30 пятницы, 10 января", - говорится в сообщении.

Напомним, что рассматривать обращение начали буквально несколько минут назад. Сам Антоненко вышел на связь с судом через Skype.

Перед Антоненко суд рассматривал изменение меры пресечения другой подозреваемой в деле Шеремета - Яне Дугарь. Позже стало известно, что Фемида решила не менять свое решение, и оставила медика из 25-й аэромобильной бригады под домашним арестом.

Также "Страна" писала, что 27 декабря прошлого года Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы Виталия Галенченко - адвоката подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета сержанта ВСУ, музыканта Андрея Антоненко (Риффмастер).