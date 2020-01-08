Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган официально открыли газопровод "Турецкий поток" общей мощностью 31,5 миллиарда кубометров в год, проложенный по дну Черного моря.

Скриншот: Россия 24 - Трансляция церемонии открытия газопровода "Турецкий поток"

Как сообщалось ранее одна из труб нового газопровода предназначена для самой Турции, а остальное топливо отправится в страны Южной и Юго-Восточной Европы – там за российским газом уже выстроилась целая очередь.

Министр энергетики Турции Фатих Дёнмез заявил, что с открытием "Турецкого потока" турецкая газотранспортная система, уже соединенная с газопроводами, ведущими с севера и востока, станет незаменимой для международного рынка.

"Страна" уже писала, что "Турецкий поток" позволит снабжать газом страны, до которых не достают "рукава" "Северного потока-2" - Италию, Австрию, Словакию, Болгарию, Румынию и другие. Но есть проблема - низкая пропускная способность внутренних трубопроводов, в частности, в Болгарии. Последняя не так давно приняла решение о расширении транзитных мощностей, но на это понадобится время. Однако суммарно оба потока могут лишить Украину транзита газа.

Также мы сообщали, что газопровод в обход Украины начал качать первый газ. Топливо пошло в Болгарию.