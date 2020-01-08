Сегодня, 8 января, Нацполиция Киевской области задержала подозреваемого в совершении убийства жителя Фастовщины. Об этом информирует пресс-служба полиции.

Известно, что тело 54-летнего жителя села Боровая с признаками насильственной смерти нашли в одном из домов Фастова.

Сообщается, что правоохранителям удалось восстановить ход событий, которые предшествовали преступлению. Так, по версии следствия в селе дружили двое мужчин. Один из них уехал в Киев на постоянное место жительства, а свое прошлое жилье сдавал в аренду.

Однажды он попросил своего товарища, чтобы тот проверил квартирантов. В свою очередь мужчина сообщил родственникам, что быстро выполнит просьбу и вернется, однако домой он уже не пришел. Его бездыханное окровавленное тело нашли потом в пустом доме, который оставили временные жильцы.

На данный момент тело потерпевшего с ножевыми проникающими ранениями направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Также полиции удалось разыскать преступника. Им оказался 37-летний уроженец Закарпатья, который уже имел проблемы с законом.

Фото: Пресс-служба Полиции в Киевской области

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия

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