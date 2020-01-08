Апелляционный суд Киева начал рассмотрение обращения на изменение меры пресечения подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Об это сообщает корреспондент "Страны".

Так, сам подозреваемый вышел на связь с судом через Skype из СИЗО. Уточним, что это повторная апелляция.

Фото: stana.ua

Напомним, перед Антоненко суд рассматривал изменение меры пресечения другой подозреваемой в деле Шеремета - Яне Дугарь. Позже стало известно, что Фемида решила не менять свое решение, и оставила медика из 25-й аэромобильной бригады под домашним арестом.

Также "Страна" писала, что 27 декабря прошлого года Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы Виталия Галенченко - адвоката подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета сержанта ВСУ, музыканта Андрея Антоненко (Риффмастер).