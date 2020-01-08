Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением касательно конфликта с Ираном в 18:00 по Киеву.

Выступление анонсировали представители президента в Белом доме через официальный аккаунт в Twitter.

Скриншот: Twitter/ @WhiteHouse

Ранее мы писали, что сегодня Трамп уже прокомментировал атаку Ирана на военные базы США в Ираке, где по предварительным данным погибли 80 человек. "Все хорошо! Ракеты выпущены из Ирана на две военные базы, расположенные в Ираке. Сейчас проводится оценка жертв и повреждений. Все идет нормально! На сегодняшний день у нас самые мощные и хорошо оснащенные военные в мире! Я сделаю заявление завтра утром", - написал в Twiitter глава Белого дома.

Напомним, что в пятницу, 3 января, стало известно, что в в аэропорту Багдада в Ираке американскими войсками убит генерал Ирана Кассем Сулеймани. В Иране заявили, что убийство было актом международного терроризма со стороны США. После этого Иран объявил о финальном шаге для выхода из договоренностей по ядерной сделке.

Ранее "Страна" сообщала о том, что Трамп пригрозил Ирану "непропорциональным" ударом.