Сегодня, 8 января, в апеляционном суде Киева подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета летом 2016 года медика Яну Дугарь оставили под домашним арестом. Она проиграла апелляцию, которую подала после вынесения ей приговора о мере пресечения в виде содержания под домашним арестом. Об этом сообщает корреспондент "Страны" из зала судаю.

Напомним, что следствие считает, что Яна Дугарь, медик из 25-й аэромобильной бригады, вела разведку возле дома журналиста накануне его гибели. 13 декабря 2019 года ее отправили под домашний арест, адвокат сразу подал апелляцию, но ее не смогли рассмотреть раньше.

Однако, изменился адрес домашнего ареста - на город Киев. О том, как прошел суд, можно почитать тут.

Ранее "Страна" писала, что рост музыканта Антоненко, которого следствие считает главным подозреваемым по делу, не совпал с ростом человека с камер наблюдения, которые зафиксировали произошедшее ночью с 19 на 20 июля 2016 года возле машины Шеремета.

Сейчас Антоненко также оспаривает арест.