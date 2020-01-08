Посольство Украины в Ираке призывает граждан временно отказаться от поездок в страну после ситуации с обстрелом военной базы, на которой были силовики США.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Посольство Украины в Республике Ирак рекомендует украинцам воздержаться от посещения Ирака в связи с обострением ситуации с безопасностью в этой стране", - говорится в сообщении.

В то же время украинцам, которые уже сейчас находятся в Ираке или Иракском Курдистане, рекомендуется быть более осторожными и внимательными, а также избегать места массового скопления людей.

Напомним, удар по американским объектам в Ираке стал ответом на убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани. Также иранское ТВ сообщает о гибели 80 человек при обстреле баз США.

Как выяснилось позже, Иран сообщил властям Ирака о том, по каким американским военным базам нанесет ракетные удары, а Багдад сообщил информацию американским официальным лицам.

Также "Страна" рассказывала о реакции Трампа на обстрел его военных.