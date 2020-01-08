В Одессе задержали 38-летнего мужчину, который во время бытового конфликта взорвал гранату в общежитии в Малиновском районе. Об этом информирует пресс-центр Нацполиции в Одесской области.



"Свои действия он оправдывает обидой на соседей, которые якобы постоянно с ним "воевали" за бытовые недоразумения. По словам задержанного, гранатой, которую несколько лет назад приобрел через интернет, он хотел напугать недругов", – сообщили в полиции.

В результате происшествия пострадали три человека. Все они доставлены в больницу с многочисленными осколочными ранениями.



Стало известно, что преступник оказался ранее судим за умышленное убийство.

На данный момент с задержанным работают следователи. Событие квалифицированы по статье о покушении на убийство. Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

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