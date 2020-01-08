В Днепропетровской области в результате столкновения автобуса и двух автомобилей один человек погиб, 12 получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

ДТП произошло 8 января около 7 утра в районе газостанции Никополя. Автобус "Икарус" столкнулся с автомобилей "Daewoo Nexia" и "Chevrolet Aveo". По предварительным данным, сначала столкнулись легковые автомобили, после чего "Chevrolet" врезался в автобус, в салоне которого находились около 30 пассажиров.

В результате аварии погиб пассажир "Daewoo". Водители всех трех транспортных средств, а также 9 пассажиров автобуса были госпитализированы. По факту начато уголовное производство. На месте происшествия работают следователи.

Фото: dp.npu.gov.ua

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). На месте происшествия работают следователи ГУНП в Днепропетровской области.

Как сообщает ИА "Мост-Днепр", в ДТП 14 пострадавших и один погибший. По словам директора областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радия Шевченко, легковой автомобиль на большой скорости протаранил автобус с работниками АО "Никопольский завод ферросплавов".

Автобус после столкновения с автомобилем врезался в столб. "В ДТП погиб один пассажир автобуса, 14 пассажиров получили травмы. У 21-летней девушки произошла травматическая ампутация ноги. 4 пассажира автобуса находятся в состоянии легкой степени тяжести, 7 – в средней и 2 человека остаются в тяжелом состоянии", - сказал Радий Шевченко.

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