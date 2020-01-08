В киевском аэропорту "Борисполь" нашли отца погибшего бортпроводника Валерия Матькова, который рассказал, как узнал о крушении самолета. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Мой сын - старший бортпроводник. Позвонила дочка из Штатов в 06:15, что в Америке сообщили, что разбился самолет МАУ. Она спрашивает, куда полетел Игорь. Мы сказали: Тегеран, утром прилетит. Потом нашли видео падения самолета", - сказал Валерий Матьков.

Уточним, что родных погибших сейчас поместили в гостиницу. С ними работают медики и психологи.

Видео: radiosvoboda.org

Напомним, 8 января в Иране потерпел крушение "Боинг" украинской авиакомпании МАУ, который выполнял рейс Тегеран - Киев. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории Украины. Все находившиеся на борту погибли. По предварительным данным, это 176 человек. Билеты купили 167 пассажиров. также на борту находились 9 членов экипажа.

Также "Страна" писала, что при крушении самолета, на борту находилось 26 детей и 18 подростков. Кроме того, на борту находились студенты и выпускники иранского технологического университета городе Шариф.