В Днепре осудили семь "черных риелторам", которые в 2008-2011 годах работали в городе и за этот период убили девять человек. Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на данные реестра судебных решений.

Лидером банды был бывший следователь милиции Валерий Копытец, который в 2008-2011 годах был адвокатом. Он подбирал старых или просто одиноких людей, которые злоупотребляли спиртным, искал покупателей на квартиры и распределял доходы между членами банды.

Остальные занимались сбором информации, обеспечивали транспорт, совершали убийства (людей убивали и закапывали вдоль дороги Полтава - Шульговка. На сленге злоумышленников это называлось "отвезти на Полтаву"), заметали следы, выступали в роли подставных покупателей, продавцов и т.п.

В приговоре идет речь о 10 преступлениях, девять из которых завершились убийством.

По решению суда четыре человека, включая Копытца, приговорены к пожизненному заключению. Женщину из агентства недвижимости приговорили к семи годам лишения свободы, из которых шесть лет по "закону Савченко" она уже отсидела, так как в 2011-2013 годах находилась в СИЗО. Еще двое мужчин получили 5,5 и 5 лет лишения свободы и свой срок уже отбыли.

Вину в суде признал только один человек (получивший наименьший срок), который собирал информацию о владельцах и занимался документами.

Ранее "Страна" писала, что в Беларуси по приговору суда казнили двух "черных риелторов".

Также мы писали, что британский суд дал пожизненное маньяку, который изнасиловал рекордное число мужчин.