Сегодня в Броварах, где недавно в ДТП пострадала семейная пара, спасатели сняли с крыши мужчину в неадекватном состоянии и его трехлетнего ребенка. Об этом информирует управление ГСЧС в Киевской области.

Сообщается, что инцидент произошел сегодня на улице Степана Бандеры. Около трех часов ночи спасателям поступило сообщение о том, что на крыше двухэтажного дома находится человек с ребенком.

Фото: ГСЧС в Киевской области

"По прибытию спасателями установлено, что мужчина, 1985 года рождения, под действием неизвестных веществ вылез на крышу двухэтажного дома вместе с ребенком, 2016 рождения. Взвесив ситуацию, один из спасателей через чердачное окно дома поднялся к мужчине и уговорил его отдать ребенка. Мужчина долго колебался и все же впоследствии согласился, что девочке холодно и нужно ее одеть", – говорится в сообщении. Как выяснилось позже, супруга мужчины недавно умерла, а отец семейства, не в силах справиться с горем, решил не только покончить с собой, но еще и отнять жизнь у ребенка.

Фото: ГСЧС в Киевской области

После этого к мужчине, который был в неадекватном состоянии, по лестнице поднялся спасатель.

"Мужчина был напуган и был уверен, что представители полиции в него начнут стрелять. Пообщавшись, спасателю удалось успокоить его и убедить покинуть опасное место", – добавили в ГСЧС.

Напомним, что сегодня также в Киеве горело здание церкви Свидетелей Иеговы.

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