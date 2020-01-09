Публикуем подробный гороскоп для всех знаков Зодиака на четверг 9 января.

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Овен (21.03 - 20.04)

У Овнов сегодня непростой день, даже не столько из-за проблем и событий, сколько из-за отношения к ним. У родных могут появиться повышенные требования и ожидания в отношении вас. А вы не будете склонны идти на уступки. Это может стать причиной ссор. Старайтесь не придавать разногласиям большого значения и вскоре они останутся в прошлом.

Телец (21.04 - 20.05)

Вы сегодня очень чувствительны. Может появиться желание отложить дела в сторону. Сегодняшний день больше подходит для спокойной работы и размышлений, хотя обычно вы любите активность и осознание того, что все вертится вокруг вас. Впрочем что касается долгосрочных важных дел, день благоприятен для первых шагов в этом направлении. Обязательно найдутся союзники и помощники.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодня будет сложно сконцентрироваться на важном. Возможно, вы попытаетесь избежать принятия важных решений. Размышления о будущем могут заставить вас встревожиться ненадолго, однако вы должны суметь составить план действий на ближайшее время. Это даст перспективу и успокоит.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам рекомендовано заняться семейными делами и проблемами близких. Возможны денежные поступления, подарки. В голову могут прийти интересные идеи, касающиеся творчества или бизнеса.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня возможно столкновение самолюбий. Вы можете натолкнуться на сопротивление со стороны партнеров и союзников. Ваш ум работает ясно и четко, идеи возникают с легкостью, и вы готовы к общению, но понадобится дополнительное терпение, чтобы добиться своего.

Дева (24.08 - 23.09)

Когда на вашем пути разворачивается драма, просто поверните в другую сторону. Способность приспосабливаться к обстоятельствам и лавировать между трудностями поможет вам справиться с сегодняшним хаосом и заставить других людей наводить порядок.

Весы (24.09 - 23.10)

Если вы находитесь в процессе переговоров по работе или учебе, то сегодня кто-то предложит компромисс, на который стоит согласиться. В ближайшее время вряд ли появится лучшее предложение. Соглашайтесь и двигайтесь дальше.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня потребуется твердость духа, чтобы преодолеть все сложные задачи. Окружающие оценят вашу целеустремленность и предложат помощь. Может разрешиться давний конфликт в профессиональной или личной сфере. Есть шанс найти ответы на многие интересующие вас вопросы.

Стрелец (23.11 - 21.12)

У Стрельцов благоприятный день для знакомств, поскольку удастся показать себя с лучшей стороны. Вы сможете сохранять здравомыслие и спокойствие, когда другие теряются. День подходит для начала важного дела, создания планов на будущее. Делитесь своими идеями, они могут быть реализованы.

Козерог (22.12 - 20.01)

Будьте осторожны, не рискуйте, ведь переоценив себя, можно потерять то, что досталось вам с большим трудом. Будьте разборчивы и не верьте легкомысленным обещаниям ваших знакомых. Выбирайте союзников тщательно. День подходит для общения с близкими.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодняшний день благоприятен для деловых переговоров. Есть возможность увеличить доход, подняться по карьерной лестнице. Будьте внимательны к близким и не торопитесь принимать решения, касающиеся личных отношений. Сейчас вы более легкомысленны, чем обычно.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Погоня за новыми ощущениями может заставить вас пожалеть. Не спешите, чтобы избежать опрометчивых решений. Хорошо вспомнить о каких-то своих давних хобби, это принесет умиротворение.