"Киевтеплоэнерго" снизит цены на отопление и горячую воду для жителей города. Сумма в платежках за декабрь станет меньше на 22-23%. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Основанием для перерасчета является принятие 24 декабря 2019 года Кабинетом министров Украины постановления № 1082 "Некоторые вопросы начисления (определения) платы за тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению, централизованному снабжению горячей воды для потребителей в связи с изменением цены природного газа.

Постановление предусматривает изменение оплаты за отопления и горячую воду в связи изменением цены на природный газ, которым все и грется. Удельный вес природного газа в тарифах "Киевтеплоэнерго" составляет около 80%.

Перерасчет стоимости этих услуг получат все категории потребителей Киева.

Ранее президент Украины поручил Кабмину снизить тариф на отопление в платежках за декабрь.

Вчера мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в январе киевляне получат платежки с меньшими счетами на оплату за тепло, примерно на 22-23%.

Ранее "Страна" писала о том, что Гончарук анонсировал снижение цен на газ после подписания договора с Россией.

Также мы рассказывали, как на самом деле будут падать тарифы на тепло после обещаний Гончарука.