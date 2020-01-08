Новый премьер-министр Финляндии - 34-летняя Санна Марин, которая лишила Алексея Гончарука звания самого молодого премьер-министра в мире, предложила обсудить гибкий график работы для своей страны - четырехдневную рабочую неделю и шестичасовой рабочий день. Об этом сообщает Daily Mail.

"Я считаю, что люди заслуживают того, чтобы проводить больше времени со своими семьями, любимыми, увлечениями и другими аспектами жизни", – сказала Марин.

Это предложение сразу же было воспринято министром образования Ли Андерссон, лидером Левого альянса Финляндии. По ее словам, крайне важно, чтобы граждане финны работали меньше. "Дело не в том, чтобы руководствоваться женским стилем управления, а в том, чтобы предлагать помощь людям и выполнять обещания, данные избирателям", – сообщила Андерсон.

В Финляндии в настоящее время граждане работают восемь часов в день, пять дней в неделю.

Напомним, до того как Марин стала премьер-министром, она занимала пост министра транспорта Финляндии. Находясь на этом посту, Марин выступала за более короткие рабочие недели, чтобы улучшить взаимопонимание и производительность сотрудников.

Тем временем в Украине нардепы из партии "Голос" предложили увеличить рабочую неделю для учителей и отменить им надбавки. Минобразования выступило против подобной инициативы.

Напомним, идея о сокращении рабочей недели - не новая. Так, в Давосе всем предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю, чтобы увеличить качество и креативность.