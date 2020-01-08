При крушении самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране погибли 26 детей. Об этом говорится в материале "Страны" под названием "В Иране разбился украинский "Боинг". Погибли 176 человек. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории Украины".

"Судя по спискам пассажиров, среди погибших примерно 26 детей и подростков до 18 лет. Самый младший пассажир 2018 года рождения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что самый старший пассажир, погибший в самолете, родился в 1945 году.

Напомним, 8 января в Иране потерпел крушение "Боинг" украинской авиакомпании МАУ, который выполнял рейс Тегеран - Киев. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории Украины. Все находившиеся на борту погибли. По предварительным данным, это 176 человек. Билеты купили 167 пассажиров. также на борту находились 9 членов экипажа.

Также "Страна" писала, что в Тегеран будет направлена группа людей для участия в поисковой операции после крушения самолета.

Позже стало известно, что на борту украинского самолета находились студенты и выпускники иранского технологического университета городе Шариф.